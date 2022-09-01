10 тонн їжі та ліків: благодійні фонди передали допомогу для ЗСУ та цивільного населення

Вересень, 01 в 12:14

Фонд Майбутнє для України об’єднав сили з благодійною організацією Київ Волонтерський і волонтерським громадським рухом Вільні, щоб передати гуманітарну допомогу військовим та цивільному населенню на Сході України.

10 тонн харчових наборів та ліків відправилися до Слов’янська, Краматорська, Дружківки.

Благодійна місія й надалі реалізовуватиметься щомісяця у різних напрямках Східного регіону для запобігання гуманітарній катастрофі та допомоги військовим.

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До гуманітарного вантажу від БФ Майбутнє для України увійшли: 250 продуктових наборів цивільним особам, що перебувають у прифронтовій зоні, 40 коробок консервів, 25 боксів зі снеками та 10 коробок гігієнічних засобів для військових, що перебувають уздовж лінії зіткнення.

Волонтерський громадський рух Вільні надав 600 сімейних харчових наборів загальною вагою 4 200 кг.

До наборів увійшли продукти тривалого зберігання, зокрема: цукор, сіль, борошно, макарони, крупа, печиво.

БО Київ Волонтерський надала 14 коробок медикаментів для цивільних осіб, фільтри для води, систему очищення води для військових та військового шпиталю, а також забезпечила логістику.

– Київ Волонтерський працює з волонтерами Донецької області. Від них надійшов запит на гуманітарну допомогу, ліки та фільтри для води. Спільними зусиллями ми одночасно допоможемо населенню трьох міст Донеччини, — розповів волонтер БО Київ Волонтерський Павло Полторакін.

Друга частина місії до Павлограда відбудеться на початку вересня. Під час першої поїздки фонд Майбутнє для України разом із партнерами передали лише половину запланованої допомоги.