Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Безуспешно: враг пытается продвинуться на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Юля Захарченко, редактор ленты
українські військові
Фото: Depositphotos

Российская армия не оставляет попыток продвинуться на Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако до сих пор безуспешно. Украинские защитники сдерживают врага, продолжаются ожесточенные боевые действия.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По данным ВСУ, россияне оказывают огневое влияние, пытаются улучшить тактическое положение, активно ведут воздушную разведку.

Сейчас смотрят

На Краматорском направлении враг обстреливал с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Райгородок, Берестово, Раздолевка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.

На Бахмутском направлении российская армия вела огонь по военной и гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Яковлевка, Майорск, Дилиевка. Подразделения войск РФ пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина и Зайцево.

На Авдеевском направлении враг вел огонь с применением ствольной, реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Нью-Йорк, нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Времевка, Нескучное, Александрополь.

В Новопавловском направлении россияне обстреляли позиции украинских защитников с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка. Российская армия пыталась вести наступательный бой в районе населенного пункта Водяное, однако безуспешно.

Читайте
Россияне обстреливают Энергодар и маршрут МАГАТЭ к ЗАЭС: есть погибшие и пострадавшие

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка