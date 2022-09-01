Сентябрь, 01 в 7:28

Российская армия не оставляет попыток продвинуться на Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако до сих пор безуспешно. Украинские защитники сдерживают врага, продолжаются ожесточенные боевые действия.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По данным ВСУ, россияне оказывают огневое влияние, пытаются улучшить тактическое положение, активно ведут воздушную разведку.

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На Краматорском направлении враг обстреливал с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Райгородок, Берестово, Раздолевка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.

На Бахмутском направлении российская армия вела огонь по военной и гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Яковлевка, Майорск, Дилиевка. Подразделения войск РФ пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина и Зайцево.

На Авдеевском направлении враг вел огонь с применением ствольной, реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Нью-Йорк, нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Времевка, Нескучное, Александрополь.

В Новопавловском направлении россияне обстреляли позиции украинских защитников с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка. Российская армия пыталась вести наступательный бой в районе населенного пункта Водяное, однако безуспешно.