Вересень, 01 в 7:28

Російська армія не залишає спроб просунутися на Бахмутському та Авдіївському напрямках, однак досі безуспішно. Українські захисники стримують ворога, тривають запеклі бойові дії.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. За даними ЗСУ, росіяни здійснюють вогневий вплив, намагаються покращити тактичне положення, активно ведуть повітряну розвідку.

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На Краматорському напрямку ворог обстрілював із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Райгородок, Берестове, Роздолівка, Тетянівка, Мала Піскунівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Сіверськ.

На Бахмутському напрямку російська армія вела вогонь по військовій та цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Яковлівка, Майорськ, Диліївка. Підрозділи військ РФ намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина та Зайцеве.

На Авдіївському напрямку ворог вів вогонь із застосуванням ствольної, реактивної артилерії, танків у районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Нью-Йорк, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Времівка, Нескучне, Олександропіль.

На Новопавлівському напрямку росіяни обстріляли позиції українських захисників із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Золота Нива. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Мар’їнка. Російська армія намагалася вести наступальний бій у районі населеного пункту Водяне, проте безуспішно.