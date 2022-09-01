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Факти / Україна / Суспільство

Під Херсоном ЗСУ знищили понтонну переправу окупантів через Дніпро

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Під Херсоном ЗСУ знищили понтонну переправу окупантів через Дніпро
Фото: Генштаб ЗСУ

У Херсонській області Збройні сили України знищили понтонну переправу в районі Дар’ївки, яку поставили російські війська. Завдяки цьому армія РФ більше не зможе використовувати переправу для стягування військової техніки чи озброєння.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь. Згідно з повідомленням, підрозділи ЗСУ вдало вдарили по двох мостах, завдавши суттєвих пошкоджень.

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– Утримування Каховського та Дар’ївського мостів під щільним вогневим контролем унеможливило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучання результативні, а пошкодження суттєві. Налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки знищено, – наголосили в ОК Південь.

Авіація ЗСУ завдала ударів по місцях скупчення російських військових, опорних пунктах, логістичних центрах, транспортних шляхах і бойових позиціях.

За добу Російська Федерація втратила щонайменше 201 військового, 12 танків Т-72, 18 одиниць автобронетехніки, п’ять гаубиць Мста-Б та інше озброєння. ЗСУ знищили шість складів з боєприпасами, які використовувала російська армія у Херсонській області для ведення повномасштабної війни проти України.

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