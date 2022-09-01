С октября вдвое повысят выплаты украинцам, приютившим переселенцев

Сентябрь, 01 в 6:46

Украинцы, предоставившие временное жилье внутренне перемещенным лицам, теперь будут получать около 900 грн в месяц за каждое ВПЛ. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона Единые новости.

По ее словам, выплаты увеличатся вдвое с 1 октября из-за приближающегося отопительного сезона. Сейчас за каждого переселенца, которому предоставили убежище, выплачивают 450 грн в месяц.

Верещук рассказала, что правительство уже внесло изменения в порядок компенсации расходов за временное размещение ВПЛ, в частности, в рамках программы Прихисток. Международное движение Красного Креста за договоренностью с Кабинетом Министров Украины намерено профинансировать все расходы за каждое перемещенное лицо.

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– Мы достигли согласия. 6 сентября будет подписан меморандум. До 1 октября все необходимые решения будут приняты, — отметила она.

После начала полномасштабной войны в Украине действует социальная программа Прихисток, в рамках которой правительство пытается обеспечить временным жильем вынужденных внутренне перемещенных лиц и оказать помощь гражданам.