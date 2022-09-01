З жовтня вдвічі підвищать виплати українцям, які прихистили переселенців

Вересень, 01 в 6:46

Українці, які надали тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам, тепер отримуватимуть близько 900 грн на місяць за кожну ВПО. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

За її словами, виплати збільшаться вдвічі з 1 жовтня через наближення опалювального сезону. Наразі за кожного переселенця, якому надали прихисток, виплачують 450 грн на місяць.

Верещук розповіла, що уряд вже вніс зміни до порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, зокрема, у рамках програми Прихисток. Міжнародний рух Червоного Хреста за домовленість з Кабінетом міністрів України має наміри профінансувати всі витрати за кожну переміщену особу.

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– Ми досягли згоди. 6 вересня буде підписано меморандум. До 1 жовтня усі необхідні постанови будуть прийняті, – зазначила вона.

Після початку повномасштабної війни в Україні діє соціальна програма Прихисток, у рамках якої уряд намагається забезпечити тимчасовим житлом вимушених внутрішньо переміщених осіб та надати допомогу громадянам.