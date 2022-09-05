Сентябрь, 04 в 21:55

Телеканал, которым владел нардеп-коллаборант Алексей Ковалев, в перспективе станет государственным. Об этом рассказала глава Госкино Марина Кудерчук в интервью Lb.ua.

Как известно, в собственности погибшего Ковалева был 4 канал.

Кудерчук отметила, что активы телеканала еще фактически не передали Госкино. Пока Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) должно избрать управляющего и заключить с ним договор о передаче.

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— Когда это произойдет, будет еще один государственный канал, который пока будет транслироваться в телемарафоне. Но ведь мы надеемся на скорейшую победу нашей страны, после которой он будет дальше развиваться как полноценный государственный телеканал, — объяснила Кудерчук.

На период процесса избрания управляющего Госкино хранит и распоряжается имуществом канала стоимостью 18,5 млн. грн. По словам Кудерчук, когда этот процесс завершится, 4 канал сможет присоединиться к телемарафону через месяц-два.

29 августа следственный комитет РФ подтвердил смерть нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева, которого оккупанты назначили “заместителем главы администрации Херсонской области”.

По их данным, предатель погиб в результате огнестрельного ранения. Нападение на Ковалева произошло у него дома 28 августа.

В середине августа стало известно, что арестованное имущество Ковалева передано в управление АРМА.