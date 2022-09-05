Вересень, 04 в 21:55

Телеканал, яким володів нардеп-колаборант Олексій Ковальов, у перспективі стане державним. Про це розповіла голова Держкіно Марина Кудерчук в в інтерв’ю Lb.ua.

Як відомо, у власності загиблого Ковальова був 4 канал.

Кудерчук зазначила, що активи телеканалу ще фактично не передали Держкіно. Поки Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) має обрати управителя й укласти з ним договір про передачу.

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— Коли це станеться, то буде ще один державний канал, який поки що буде транслюватися в телемарафоні. Але ж ми сподіваємося на найшвидшу перемогу нашої країни, після якої він далі буде розвиватися як повноцінний державний телеканал, — пояснила Кудерчук.

На період процесу обрання управителя Держкіно зберігає та розпоряджається майном каналу вартістю 18,5 млн грн. За словами Кудерчук, коли цей процес завершиться, 4 канал зможе доєднатися до телемарафону через місяць-два.

29 серпня слідчий комітет РФ підтвердив смерть нардепа-колаборанта Олексія Ковальова, якого окупанти призначили “заступником голови адміністрації Херсонської області”.

За їхніми даними, зрадник загинув внаслідок вогнепального поранення. Напад на Ковальова стався у нього вдома 28 серпня.

У середині серпня стало відомо, що арештоване майно Ковальова передано в управління АРМА.