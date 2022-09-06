Сентябрь, 06 в 12:51

С 1 октября 2021 года Кабинет министров Украины установил для бытовых потребителей в Украине новые цены на электроэнергию.

Уже около года цены на электроэнергию в Украине остаются неизменными. Ждать ли украинцам повышения платы за электроэнергию — узнавали Факты ICTV.

Цена за электроэнергию в 2022 году

В настоящее время украинцы, потребляющие в месяц до 250 кВт⋅ч (включительно), платят за электроэнергию 1,44 грн (с НДС) за 1 кВт⋅ч.

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Те украинцы, которые потребляют более 250 кВт⋅ч, платят 1,68 грн за 1 кВт⋅ч.

Срок действия тарифов был установлен до 30 апреля 2022 года, но Кабмин продлил их до 31 октября 2022 года.

Когда повысят тарифы за электроэнергию

По мнению финансового аналитика Алексея Лупоносова, сегодня недопустимо увеличивать любые тарифы для населения.

— Сегодня вообще недопустимо увеличивать тарифы для украинцев, в том числе и на электроэнергию. К сожалению, сегодня мы имеем определенные проблемы с Запорожской АЭС. Это самая мощная АЭС в Европе, которую мы модернизировали, — говорит аналитик.

Лупоносов отмечает, что с потерей генерации и инвестиций в Украине увеличивается себестоимость электроэнергии и ее генерации. Но, по мнению эксперта, это не повод повышать тарифы на свет, особенно во время войны.

— Сегодня нужно искать определенные денежные донаты, чтобы Украина не увеличивала тарифы для населения. Кроме того, есть распоряжение президента, где указано, что тарифы для украинцев расти не должны. Да, мы понимаем, что есть много рычагов, начиная с роста курса, заканчивая потерей генерации и уплатой кредитов. Но это не повод для повышения тарифов на электроэнергию, — отмечает эксперт.

На вопрос, почему все же могут увеличить тарифы, аналитик отвечает, что наши генерирующие компании брали кредиты в банках, и им нужно платить проценты.

— Почему хотят увеличивать тарифы? Потому что наши генерирующие компании брали кредиты в банках, и им нужно платить проценты. На сегодня, к сожалению, генерирующие компании не имеют кредитных каникул. Если бы у нас было объявлено состояние войны, это был бы бесспорный форс-мажор. Сегодня, чтобы избежать процентов, нужно идти в суд, и там доказывать, что у вас конкретный форс-мажор. А этого делать не хотят, — констатирует Лупоносов.

Финансовый аналитик добавляет: чтобы не доказывать форс-мажор, генерирующим компаниям проще увеличить тарифы для населения.