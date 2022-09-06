Вересень, 06 в 10:13

В Україні можуть відтермінувати обов’язковий військовий облік жінок.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

За її словами, згідно з законом, зараз жінки, професії яких є у затвердженому списку, обов’язково мають стати на військовий облік.

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Однак Генеральний штаб Збройних сил України та Міністерство оборони пропонують зробити зміни у законі, щоб ця норма була за бажанням, тобто добровільно. Відповідні зміни має ухвалити Верховна Рада.

– У нас є план Б, якщо це не ухвалять, то нам залишиться так само як і минулого року, відтерміновувати ще на рік ці норми. Це означає, що залишиться обов’язковою постановка тих, хто знаходиться у переліку. Але просто ще протягом року буде умовний мораторій, – зазначила вона.

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