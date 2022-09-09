Сентябрь, 09 в 17:20

После освобождения в Балаклее работают военные, поэтому в город никого не пускают, а на улицах находиться опасно. Однако коммунальные службы уже работают, потому что нет света, газа и воды.

О ситуации в городе после деоккупации рассказала Оксана Боднар, которая после предательства Ивана Столбового исполняет обязанности городского головы Балаклеи. Перед вторжением в РФ представительница партии Слуга народа была секретарем городского совета.

– Все подстанции разбиты рашистами, нет света. Их восстановить – это миллионы гривен. Необходимо восстановить коммуникации, электричество, газ. Когда нам разрешат заехать, пока не знаю. Возможно, еще неделю-две следует подождать. В городе работают саперы, потому что есть заминированные территории. Впереди у нас много работы, – уточнила она.

По ее словам, после российского вторжения в Балаклее осталась около трети жителей — 10-12 тыс. из 27 тыс.

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– Есть и разрушения, и погибшие. Есть и замученные. Что происходило в самой Балаклее, еще придется узнать. Дом торговли, городской универмаг, центральный почтамт разрушены. Стреляли и по селам. Села вокруг Балаклеи почти все уничтожены. Думаю, еще рано говорить о спокойствии, будет еще опасно, – считает Боднар.

Она говорит, что, кроме двух депутатов, никто не сотрудничал с врагом. Со всеми остальными, которые оставались в оккупированном городе, поддерживала связь всеми возможными способами, поскольку сама еще 29 марта чудом смогла эвакуироваться.

Сейчас Боднарь еще не советует людям возвращаться домой, “поскольку есть прилеты по городу, враг еще стоит на расстоянии 70 км, он достает до нас ракетами”.