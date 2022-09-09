Вересень, 09 в 17:20

Після звільнення у Балаклії працюють військові, тому у місто нікого не впускають, а на вулицях перебувати небезпечно. Проте комунальні служби вже працюють, оскільки немає світла, газу і води.

Про ситуацію у місті після деокупації розповіла Оксана Боднар, яка після зради Івана Столбового виконує обов’язки міського голови Балаклії. Перед вторгненням РФ представниця партії Слуга народу була секретарем міської ради.

– Усі підстанції розбиті рашистами, немає світла. Їх відновити – це мільйони гривень. Потрібно поновити комунікації, електрику, газ. Коли саме нам дозволять заїхати, поки не знаю. Можливо, ще тиждень-два слід зачекати. У місті працюють сапери, бо є заміновані території. Попереду у нас багато роботи, – уточнила вона.

За її словами, після російського вторгнення у Балаклії лишилася десь третина мешканців – 10-12 тис. із 27 тис.

Зараз дивляться

– Є і руйнування, і загиблі. Є й закатовані. Що відбувалося у самій Балаклії, ще доведеться дізнатися. Будинок торгівлі, міський універмаг, центральний поштамт зруйновані. Стріляли і по селах. Села навколо Балаклії майже усі знищені. Думаю, ще рано говорити про спокій, буде ще небезпечно, – вважає Боднар.

Вона каже, що окрім двох депутатів, ніхто не співпрацював із ворогом. З усіма іншими, які залишалися в окупованому місті, підтримувала зв’язок усіма можливими способами, оскільки сама ще 29 березня дивом змогла евакуюватися.

Зараз Боднар ще не радить людям повертатися додому, “бо є прильоти по місту, ворог ще стоїть на відстані 70 км, він дістає до нас ракетами”.