Ще є прильоти, немає світла, газу і води: в. о. міського голови Балаклії про ситуацію після звільнення
Після звільнення у Балаклії працюють військові, тому у місто нікого не впускають, а на вулицях перебувати небезпечно. Проте комунальні служби вже працюють, оскільки немає світла, газу і води.
Про ситуацію у місті після деокупації розповіла Оксана Боднар, яка після зради Івана Столбового виконує обов’язки міського голови Балаклії. Перед вторгненням РФ представниця партії Слуга народу була секретарем міської ради.
– Усі підстанції розбиті рашистами, немає світла. Їх відновити – це мільйони гривень. Потрібно поновити комунікації, електрику, газ. Коли саме нам дозволять заїхати, поки не знаю. Можливо, ще тиждень-два слід зачекати. У місті працюють сапери, бо є заміновані території. Попереду у нас багато роботи, – уточнила вона.
За її словами, після російського вторгнення у Балаклії лишилася десь третина мешканців – 10-12 тис. із 27 тис.
– Є і руйнування, і загиблі. Є й закатовані. Що відбувалося у самій Балаклії, ще доведеться дізнатися. Будинок торгівлі, міський універмаг, центральний поштамт зруйновані. Стріляли і по селах. Села навколо Балаклії майже усі знищені. Думаю, ще рано говорити про спокій, буде ще небезпечно, – вважає Боднар.
Вона каже, що окрім двох депутатів, ніхто не співпрацював із ворогом. З усіма іншими, які залишалися в окупованому місті, підтримувала зв’язок усіма можливими способами, оскільки сама ще 29 березня дивом змогла евакуюватися.
Зараз Боднар ще не радить людям повертатися додому, “бо є прильоти по місту, ворог ще стоїть на відстані 70 км, він дістає до нас ракетами”.
– Тому ейфорії у нас немає. Поки радіємо, що все добре. Сьогодні з прилеглої до Балаклії Вербівки люди, навпаки, ще виїжджають, евакуюються. Бо там бомбили, школу знищили. Закликатимемо повертатися тільки тоді, коли буде безпечно. Ми, депутати, до Балаклії натомість поїдемо, бо потрібно працювати, – підсумувала вона.