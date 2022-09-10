Допомагали РФ після захоплення Куп’янська: на Харківщині викрили двох колаборантів

Вересень, 10 в 15:01

У Харківській області на деокупованій території викрили двох колаборантів, які погодилися на співпрацю з Росією та добровільно обійняли посади при окупаційній “тимчасовій військовій адміністрації”.

За даними Служби безпеки України, 55-річний місцевий мешканець перейшов на бік ворога невдовзі після захоплення Куп’янська російською армією.

Зараз дивляться

Слідство встановило, що чоловік добровільно обійняв посаду керівника “Державного підприємства Куп’янське лісове господарство” та пропонував іншим працювати у створеному загарбниками лісгоспі.

Також 47-річна місцева жителька добровільно перейшла на бік ворога і погодилась на посаду головного бухгалтера підприємства, захопленого окупаційною владою.

У СБУ розповіли, що обидва фігуранти справи переховуються на тимчасово окупованій території України, прикриваючись військами Росії, які тікають із займаних раніше позицій.

Зловмисникам заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності, відповідальність за яку передбачено ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.