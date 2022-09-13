Охрана границ: Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего

Сентябрь, 13 в 20:54

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого обсудили охрану государственной границы на освобожденных территориях.

На заседании заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений по активным действиям сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов.

В результате контрнаступления ВСУ деоккупировано более 4 тыс. кв. км территории, более 300 населенных пунктов, где уже проведены стабилизационные мероприятия. Операция продолжается, отметили в Офисе президента.

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Зеленский дал поручение Государственной пограничной службе обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях.

Кроме того, участники рассмотрели проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год. По словам Зеленского, общая сумма оборонного бюджета Украины на следующий год предварительно составляет более 1 трлн грн.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, в.и.о. главы СБУ Василий Малюк, командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь СНБО Алексей Данилов и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

В формате видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующие войсками ОК Запад Сергей Литвинов и ОК Юг Андрей Ковальчук.