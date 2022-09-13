Охорона кордонів: Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

Вересень, 13 в 20:54

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорили охорону державного кордону на звільнених територіях.

На засіданні заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від російських окупантів.

Внаслідок контрнаступу ЗСУ деокуповано понад 4 тис. кв. км території, понад 300 населених пунктів, в яких уже проведені стабілізаційні заходи. Операція триває, зазначили в Офісі президента.

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Зеленський дав доручення Державній прикордонній службі забезпечити охорону держкордону на звільнених територіях.

Крім того, учасники розглянули проєкт бюджету сектору безпеки та оборони на 2023 рік. За словами Зеленського, загальна сума оборонного бюджету України на наступний рік попередньо становить понад 1 трлн грн.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Націгвардії Юрій Лебідь, т.в.о. голови СБУ Василь Малюк, командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар РНБО Олексій Данілов та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

У форматі відеозв’язку до засідання приєдналися: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувачі військ ОК Захід Сергій Літвінов та ОК Південь Андрій Ковальчук.