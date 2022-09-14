Херсонские учителя дают отпор оккупантам: россияне перенесли старт учебного года

Сентябрь, 14 в 13:05

Российские оккупанты потерпели очередное поражение на Херсонщине, однако сейчас на социальном фронте. Захватчики и местные предатели так и не смогли заставить херсонцев отдавать своих детей в школу.

В августе оккупанты кричали, что 1 сентября все дети Херсонщины пойдут в школу, однако их планы рухнули, в частности, из-за сопротивления учителей, которые категорически отказываются сотрудничать с россиянами.

Согласно источникам Фактов ICTV, российские оккупанты перенесли старт учебного года на 1 октября, потому что не могут укомплектовать школы. Такая ситуация в ряде ОТГ Скадовского района. В некоторых школах почти все учителя предоставили отказ на сотрудничество (кроме одного или двух преподавателей).

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Чтобы хоть как-то организовать учебный процесс, оккупанты начали делать опорные школы, куда хотят свозить школьников, в том числе из сел, где не удалось наладить обучение. Однако на практике то транспорта нет, то родители детей протестуют.

Учитывая сложившуюся ситуацию, оккупантам и по состоянию на 1 октября не удастся организовать обучение детей. Более того, родители херсонских школьников хотят, чтобы дети учились по украинской программе хотя бы онлайн.

Псевдореферендум в Херсонской области

Еще одно провальное занятие российских оккупантов в Херсонской области – организация референдума.