Сентябрь, 14 в 10:31

Ущерб от разрушений Изюма Харьковской области во время оккупации еще подсчитывается, однако, по предварительным подсчетам, захватчики уничтожили почти 80% инфраструктуры, рассказал начальник управления городского совета и депутат Максим Стрельник.

По его словам, в частности разрушен Изюмский приборостроительный завод, входивший в концерн Укроборонпром.

– Разрушения в городе ужасающие. Почти 80% разрушены. Экспертиза покажет, что, возможно, эта цифра больше. Это и жилые дома, и многоэтажки. Сейчас, накануне зимы, необходимо осуществить ряд мер для обеспечения жизнедеятельности города в отопительный период, — подчеркнул депутат.

Относительно погибших среди мирных жителей – речь идет о почти тысяче людей, которые стали жертвами военных действий, а также тех, кто не успел вовремя получить медицинскую помощь, говорит Стрельник.

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Также известно о фактах военных преступлений оккупантов. Депутат рассказал, как российские танки в упор расстреляли многоэтажку, под завалами которой погибли десятки человек.

В Изюме продолжаются стабилизационные меры, поэтому доступ гражданских в город ограничен, пока допускают только гуманитарные грузы. В общей сложности здесь предварительно находятся до 10 тыс. жителей.

Стрельник говорит, что на сегодняшний день связь в Изюме есть только у военных, но они делятся ею с людьми и дают доступ к станциям Starlink.

Депутат подчеркнул, что надеются провести подготовку к отопительному сезону, поэтому вопросы эвакуации будут рассматриваться в последнюю очередь.

О том, что ВСУ входят в Изюм, стало известно 10 сентября.