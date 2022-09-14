Вересень, 14 в 10:31

Збитки від руйнувань Ізюма Харківської області під час окупації ще підраховуються, проте, за попередніми підрахунками, загарбники знищили майже 80% інфраструктури, розповів начальник управління міської ради та депутат Максим Стрельник.

За його словами, зокрема зруйновано Ізюмський приладобудівний завод, який входив до концерну Укроборонпром.

– Руйнування у місті жахливі. Майже 80% зруйновано. Експертиза покаже, чи не є ця цифра більшою. Це і житлові будинки, і багатоповерхівки тощо. Зараз, напередодні зими, необхідно здійснити низку заходів для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста в опалювальний період, – наголосив депутат.

Щодо загиблих серед мирних мешканців – попередньо йдеться про майже тисячу людей, які стали жертвами військових дій, а також тих, хто не встиг вчасно отримати медичну допомогу, каже Стрельник.

Зараз дивляться

Також відомо про факти воєнних злочинів окупантів. Депутат розповів, як російські танки впритул розстріляли багатоповерхівку, під завалами якої загинули десятки людей.

В Ізюмі тривають стабілізаційні заходи, тому доступ цивільним у місто обмежений, поки що допускають лише гуманітарні вантажі. Загалом тут попередньо перебувають до 10 тис. мешканців.

Стрельник каже, що на сьогодні зв’язок в Ізюмі є лише у військових, але вони діляться ним з людьми і дають доступ до станцій Starlink.

Депутат наголосив, що сподіваються провести підготовку до опалювального сезону, тому питання евакуації будуть розглядати в останню чергу.

Про те, що ЗСУ заходять в Ізюм, стало відомо 10 вересня.