87% украинцев не готовы уступать земли для скорейшего завершения войны – опрос

Сентябрь, 15 в 13:23

Любые территориальные уступки ради скорейшего завершения войны с РФ считают недопустимыми 87% украинцев, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 7-13 сентября.

Социологи говорят, что с июля этот показатель вырос по сравнению с июлем на 3 процентных пункта.

По данным опроса, только 8% опрошенных считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий, и таких стало меньше по сравнению с июлем на 2%.

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В настоящее время во всех регионах Украины абсолютное большинство населения — против территориальных уступок. Даже среди жителей востока, где продолжаются интенсивные бои, таких 85% (готовы на уступки – 10%), а среди южан – 83% (готовы – также 10%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) 7-13 сентября провел всеукраинский опрос общественного мнения Омнибус, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров опросив 2 000 респондентов во всех регионах Украины, кроме территорий, временно неконтролируемых Киевом до 24 февраля.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источнки: КМИС