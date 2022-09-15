87% українців не готові поступатися землями для швидшого завершення війни – опитування

Вересень, 15 в 13:23

Будь-які територіальні поступки заради швидкого завершення війни з РФ вважають неприпустимими 87% українців, про що свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7-13 вересня.

Соціологи кажуть, що з липня цей показник зріс порівняно з липнем на 3 процентних пункти.

За даними опитування, тільки 8% опитаних вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій, і таких стало менше порівняно з липнем на 2%.

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Наразі в усіх регіонах України абсолютна більшість населення – проти територіальних поступок. Навіть серед жителів сходу, де тривають інтенсивні бої, таких 85% (готові на поступки – 10%), а серед жителів півдня – 83% (готові – також 10%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 7-13 вересня провів всеукраїнське опитування громадської думки Омнібус, методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів опитавши 2 000 респондентів у всіх регіонах України, крім територій, тимчасово неконтрольованих Києвом до 24 лютого.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: КМІС