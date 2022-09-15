Вересень, 15 в 10:41

З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата зросте на 200 грн й становитиме 6700 грн. За годину праці тепер співробітники мають отримувати не менше 40,46 грн.

Що зміниться

Через підвищення мінімальної зарплати, зросте мінімальний розмір єдиного соціального внеску. З 1 жовтня він становитиме 1474 грн (6700*22%), максимальний — 22110 грн (6700*15*22%).

Водночас з 1 жовтня зростуть штрафи за порушення трудового законодавства, адже їх розміри прив’язані до мінімальної зарплати, яка діє на момент виявлення порушення.

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Що залишиться без змін

Без змін залишиться розмір прожиткового мінімуму:

загальний показник (на одну особу в розрахунку на місяць) – 2508 грн;

для дітей до 6 років – 2201 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2744 грн;

для працездатних осіб – 2600 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2027 грн.

Зміни не торкнуться також:

розміру податкової соціальної пільги;

граничного розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги;

граничного розміру добових;

неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків;

суми неоподатковуваної допомоги на поховання від роботодавця;

суми нецільової благодійної допомоги;

ставки податку на нерухоме майно.