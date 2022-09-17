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Факты / Україна / Общество

ЗАЭС снова подключена к украинской энергосети — МАГАТЭ

Юля Захарченко, редактор ленты
Енергодар, вид на ЗАЕС
Фото: Depositphotos

Запорожская атомная электростанция снова подключена к украинской энергосети, сообщает Международное агентство по атомной энергии.

ЗАЭС начала получать электроэнергию непосредственно из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех внешних линий электропередач, поврежденных во время обстрелов.

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— Несмотря на то, что состояние энергоснабжения ЗАЭС в течение прошлой недели улучшилось, ситуация все еще остается нестабильной, – говорится в сообщении.

Вчера стало известно, что Энергоатом доставил в Энергодар для оккупированной Запорожской АЭС 25 грузовиков запчастей, материалов и дизельного топлива.

11 сентября Запорожская АЭС полностью приостановила работу. Вскоре специалисты возобновили работу резервной линии электропередач в Запорожскую АЭС, что позволило обеспечить ее внешним электричеством.

Энергодар постоянно находится под обстрелами российской армии. По последним данным, оккупанты не выпускают людей из города, где расположена станция.

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