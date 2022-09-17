Вересень, 17 в 18:01

Запорізька атомна електростанція знову підключена до української енергомережі, повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії.

ЗАЕС почала отримувати електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, пошкоджених під час обстрілів.

Зараз дивляться

– Попри те, що стан енергопостачання ЗАЕС протягом минулого тижня покращився, ситуація все ще залишається нестабільною, – йдеться в повідомленні.

Вчора стало відомо, що Енергоатом доставив до Енергодару для окупованої Запорізької АЕС 25 вантажівок запчастин, матеріалів і дизельного пального.

11 вересня Запорізька АЕС повністю зупинила роботу. Згодом фахівці відновили роботу резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС, що дозволило забезпечити її зовнішньою електрикою.

Енергодар постійно перебуває під обстрілами російської армії. За останніми даними, окупанти не випускають людей із міста, де розташована станція.