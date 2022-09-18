Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Добавили Марганец: в Украине обновили перечень общин для выплаты помощи ВПО

Валентина Чорна, редактор ленты
Добавили Марганец: в Украине обновили перечень общин для выплаты помощи ВПО
Фото: Depositphotos

В Украине обновили перечень общин, расположенных в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях и в окружении войск РФ, на основании которого внутренним переселенцам выплачивают помощь.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В обновленный перечень общин входят девять регионов Украины: Донецкая (66 территориальных общин), Харьковская (56), Днепропетровская (10), Луганская (37), Запорожская (56), Херсонская (49), Николаевская (26), Сумская ( 22), Черниговская (5) области.

Сейчас смотрят

Всего в списке 327 общин. Следует отметить, что перечень дополнился Марганецкой городской территориальной общиной Никопольского района Днепропетровской области.

Все внутренне перемещенные лица этих общин получат денежную помощь от государства в размере 3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей и 2 тыс. грн – для всех остальных.

Читайте
Все пенсионеры на деоккупированных территориях смогут получить выплаты наличными: что для этого нужно

В министерстве напомнили, что список формируется по согласованию с Минобороны Украины и на основании предложений военных администраций. В список попадают общины по трем критериям:

  • расположенные на временно оккупированных территориях;
  • находящиеся в окружении;
  • расположенные на территориях, где продолжаются активные боевые действия.

Гражданам, которые зарегистрированы в какой-либо из указанных выше областей, но их община отсутствует в перечне, советуют обратиться в свою военную администрацию и уточнить данные.

Читайте
Как ВПЛ подать повторное заявление на получение выплат - инструкция

Источник: МинВОТ
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка