Сентябрь, 18 в 17:38

В Украине обновили перечень общин, расположенных в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях и в окружении войск РФ, на основании которого внутренним переселенцам выплачивают помощь.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В обновленный перечень общин входят девять регионов Украины: Донецкая (66 территориальных общин), Харьковская (56), Днепропетровская (10), Луганская (37), Запорожская (56), Херсонская (49), Николаевская (26), Сумская ( 22), Черниговская (5) области.

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Всего в списке 327 общин. Следует отметить, что перечень дополнился Марганецкой городской территориальной общиной Никопольского района Днепропетровской области.

Все внутренне перемещенные лица этих общин получат денежную помощь от государства в размере 3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей и 2 тыс. грн – для всех остальных.

В министерстве напомнили, что список формируется по согласованию с Минобороны Украины и на основании предложений военных администраций. В список попадают общины по трем критериям:

расположенные на временно оккупированных территориях;

находящиеся в окружении;

расположенные на территориях, где продолжаются активные боевые действия.

Гражданам, которые зарегистрированы в какой-либо из указанных выше областей, но их община отсутствует в перечне, советуют обратиться в свою военную администрацию и уточнить данные.