Вересень, 18 в 17:38

В Україні оновили перелік громад, які розташовані в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та в оточенні військ РФ, на підставі якого внутрішнім переселенцям виплачують допомогу.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

До оновленого переліку громад входять дев’ять регіонів України: Донецька (66 територіальних громад), Харківська (56), Дніпропетровська (10), Луганська (37), Запорізька (56), Херсонська (49), Миколаївська (26), Сумська (22), Чернігівська (5) області.

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Загалом у списку 327 громад. Варто зазначити, що перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави в розмірі 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей та 2 тис. грн – для усіх інших.

У міністерстві нагадали, що перелік формується за погодженням з Міноборони України та на підставі пропозицій військових адміністрацій. У список потрапляють громади за трьома критеріями:

які розташовані на тимчасово окупованих територіях;

які перебувають в оточенні;

які розташовані на територіях, де тривають активні бойові дії.

Громадянам, які зареєстровані в якійсь із зазначених вище областей, але їхня громада відсутня в переліку, радять звернутися до своєї військової адміністрації та уточнити дані.