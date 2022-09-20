Уже устраиваюсь на работу в Glovo, стану миллионером: мемы об открытии McDonald’s в Киеве
В понедельник, 19 сентября, жителей столицы порадовала долгожданная новость об открытии ресторанов сети McDonald’s.
Украинцы уже отреагировали на то, что первые три заведения, которые возобновят работу в Киеве 20 сентября, находятся на Левом берегу.
Факты ICTV собрали подборку лучших мемов и шуток, посвященных открытию McDonald’s.
— Шляхтич Речі Посполитої (@shliakhta) September 19, 2022
Макдональдс: *відкривається*
Рантьє з квартирами на Лівобережці: pic.twitter.com/KJD0ACTAoB
— Шляхтич Речі Посполитої (@shliakhta) September 19, 2022
Автор: Ілля Науменко pic.twitter.com/iMJaPU8tCE
— ✙ Перша приватна мемарня (@2pryvatmemarnya) September 19, 2022
Лівобережці з завтрашнього дня pic.twitter.com/q1y2CCamQB
— Старий Пес (@Stary1Pes) September 19, 2022
Курьєри Глово після відкриття МакДональдс ???? pic.twitter.com/wzCQ0qq5zs
— A.D. (@ua_sky_line) September 19, 2022
Цей день настав#McDonalds #УкрТві pic.twitter.com/WVpVBzIDTX
— ✙VitiaCacao✙ (@vitiacacao) September 19, 2022
МакДональдс: відкривається
Українці: pic.twitter.com/io62Z0CYSb
— ✙ Горобчик-соціофобчик ???????? (@gorobchik_) September 17, 2022
усі раніше: лівий берег — це не Київ.
Макдональдс: анонсує відкриття трьох закладів на лівому березі Києва
усі тепер: ????
— пінгвін розкрутний (@hokage_penguin) September 19, 2022
Еще несколько комментариев об открытии McDonald’s:
- В Украине, в отличие от России, открывают МакДональдс, потому что у нас даже картофель может быть фри.
- Макдональдс просто завлекает киевлян путешествовать. К примеру, на левый берег.
- Макдональдс открывает рестораны на левом берегу, потому что хочет развивать внутренний туризм в Украине.
- Вот так Макдональдс сегодня ответил на все шутки о левом береге Киева.
- Говорят, что на левом берегу Киева вдвое подорожала плата за недвижимость после последних новостей.
- Сотрудники доставки: минус ноги.
- Если ты не идешь в МакДональдс, МакДональдс придет к тебе.
- Завтра откроется МакДональдс. Устраиваюсь на работу в Glovo, стану миллионером.
- Макдональдсу нужно было сделать коллаборацию с ГСЧС, чтобы у людей буквально разрывалось сердце от оповещения об открытии.
Отметим, пока рестораны McDonald’s будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре.
Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на Западе страны.