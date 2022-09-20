Сентябрь, 19 в 22:06

В понедельник, 19 сентября, жителей столицы порадовала долгожданная новость об открытии ресторанов сети McDonald’s.

Украинцы уже отреагировали на то, что первые три заведения, которые возобновят работу в Киеве 20 сентября, находятся на Левом берегу.

Факты ICTV собрали подборку лучших мемов и шуток, посвященных открытию McDonald’s.

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Макдональдс: *відкривається*

Рантьє з квартирами на Лівобережці: pic.twitter.com/KJD0ACTAoB — Шляхтич Речі Посполитої (@shliakhta) September 19, 2022

Автор: Ілля Науменко pic.twitter.com/iMJaPU8tCE — ✙ Перша приватна мемарня (@2pryvatmemarnya) September 19, 2022

Лівобережці з завтрашнього дня pic.twitter.com/q1y2CCamQB — Старий Пес (@Stary1Pes) September 19, 2022

Курьєри Глово після відкриття МакДональдс ???? pic.twitter.com/wzCQ0qq5zs — A.D. (@ua_sky_line) September 19, 2022

усі раніше: лівий берег — це не Київ.

Макдональдс: анонсує відкриття трьох закладів на лівому березі Києва

усі тепер: ???? — пінгвін розкрутний (@hokage_penguin) September 19, 2022

Еще несколько комментариев об открытии McDonald’s:

В Украине, в отличие от России, открывают МакДональдс, потому что у нас даже картофель может быть фри.

Макдональдс просто завлекает киевлян путешествовать. К примеру, на левый берег.

Макдональдс открывает рестораны на левом берегу, потому что хочет развивать внутренний туризм в Украине.

Вот так Макдональдс сегодня ответил на все шутки о левом береге Киева.

Говорят, что на левом берегу Киева вдвое подорожала плата за недвижимость после последних новостей.

Сотрудники доставки: минус ноги.

Если ты не идешь в МакДональдс, МакДональдс придет к тебе.

Завтра откроется МакДональдс. Устраиваюсь на работу в Glovo, стану миллионером.

Макдональдсу нужно было сделать коллаборацию с ГСЧС, чтобы у людей буквально разрывалось сердце от оповещения об открытии.

Отметим, пока рестораны McDonald’s будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре.

Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на Западе страны.