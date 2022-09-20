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Факты / Україна / Общество

Уже устраиваюсь на работу в Glovo, стану миллионером: мемы об открытии McDonald’s в Киеве

Валентина Чорна, редактор ленты
McDonald's, МакДональдс
Фото: Depositphotos

В понедельник, 19 сентября, жителей столицы порадовала долгожданная новость об открытии ресторанов сети McDonald’s.

Украинцы уже отреагировали на то, что первые три заведения, которые возобновят работу в Киеве 20 сентября, находятся на Левом берегу.

Факты ICTV собрали подборку лучших мемов и шуток, посвященных открытию McDonald’s.

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Еще несколько комментариев об открытии McDonald’s:

  • В Украине, в отличие от России, открывают МакДональдс, потому что у нас даже картофель может быть фри.
  • Макдональдс просто завлекает киевлян путешествовать. К примеру, на левый берег.
  • Макдональдс открывает рестораны на левом берегу, потому что хочет развивать внутренний туризм в Украине.
  • Вот так Макдональдс сегодня ответил на все шутки о левом береге Киева.
  • Говорят, что на левом берегу Киева вдвое подорожала плата за недвижимость после последних новостей.
  • Сотрудники доставки: минус ноги.
  • Если ты не идешь в МакДональдс, МакДональдс придет к тебе.
  • Завтра откроется МакДональдс. Устраиваюсь на работу в Glovo, стану миллионером.
  • Макдональдсу нужно было сделать коллаборацию с ГСЧС, чтобы у людей буквально разрывалось сердце от оповещения об открытии.

Отметим, пока рестораны McDonald’s будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре.

Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на Западе страны.

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