Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Вже влаштовуюсь на роботу в Glovo, стану мільйонером: меми про відкриття McDonald’s у Києві

Валентина Чорна, редакторка стрічки
McDonald's, МакДональдс
Фото: Depositphotos

У понеділок, 19 вересня, жителів столиці потішила довгоочікувана новина про відкриття ресторанів мережі McDonald’s.

Українці вже відреагували на те, що перші три заклади, які відновлять роботу у Києві 20 вересня, розташовані на Лівому березі.

Факти ICTV зібрали добірку найкращих мемів та жартів, присвячених відкриттю McDonald’s.

Зараз дивляться

Ще кілька коментарів про відкриття McDonald’s:

  • В Україні, на відміну від Росії, відкривають МакДональдс, тому що у нас навіть картопля може бути фрі.
  • Макдональдс просто заохочує киян подорожувати. Наприклад, на лівий берег.
  • Макдональдс відкриває ресторани на лівому березі, тому що хоче розвивати внутрішній туризм в Україні.
  • Ось так Макдональдс сьогодні відповів на всі жарти про лівий берег Києва.
  • Кажуть, на лівому березі Києва вдвічі подорожчала плата за нерухомість після останніх новин.
  • Працівники доставки: мінус ноги.
  • Якщо ти не йдеш у МакДональдс, то МакДональдс прийде до тебе.
  • Завтра відкриється МакДональдс. Влаштовуюсь на роботу в Glovo, стану мільйонером.
  • Макдональдс треба було заколабитися з ДСНС, щоб у людей буквально розривалося серце від сповіщення про відкриття.

Зазначимо, що поки ресторани McDonald’s працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.

Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на Заході країни.

Читайте
З'явилося нове меню McDonald's - ціни на страви значно зросли

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка