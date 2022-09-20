Вже влаштовуюсь на роботу в Glovo, стану мільйонером: меми про відкриття McDonald’s у Києві
У понеділок, 19 вересня, жителів столиці потішила довгоочікувана новина про відкриття ресторанів мережі McDonald’s.
Українці вже відреагували на те, що перші три заклади, які відновлять роботу у Києві 20 вересня, розташовані на Лівому березі.
Факти ICTV зібрали добірку найкращих мемів та жартів, присвячених відкриттю McDonald’s.
— Шляхтич Речі Посполитої (@shliakhta) September 19, 2022
Макдональдс: *відкривається*
Рантьє з квартирами на Лівобережці: pic.twitter.com/KJD0ACTAoB
— Шляхтич Речі Посполитої (@shliakhta) September 19, 2022
Автор: Ілля Науменко pic.twitter.com/iMJaPU8tCE
— ✙ Перша приватна мемарня (@2pryvatmemarnya) September 19, 2022
Лівобережці з завтрашнього дня pic.twitter.com/q1y2CCamQB
— Старий Пес (@Stary1Pes) September 19, 2022
Курьєри Глово після відкриття МакДональдс ???? pic.twitter.com/wzCQ0qq5zs
— A.D. (@ua_sky_line) September 19, 2022
Цей день настав#McDonalds #УкрТві pic.twitter.com/WVpVBzIDTX
— ✙VitiaCacao✙ (@vitiacacao) September 19, 2022
МакДональдс: відкривається
Українці: pic.twitter.com/io62Z0CYSb
— ✙ Горобчик-соціофобчик ???????? (@gorobchik_) September 17, 2022
усі раніше: лівий берег – це не Київ.
Макдональдс: анонсує відкриття трьох закладів на лівому березі Києва
усі тепер: ????
— пінгвін розкрутний (@hokage_penguin) September 19, 2022
Ще кілька коментарів про відкриття McDonald’s:
- В Україні, на відміну від Росії, відкривають МакДональдс, тому що у нас навіть картопля може бути фрі.
- Макдональдс просто заохочує киян подорожувати. Наприклад, на лівий берег.
- Макдональдс відкриває ресторани на лівому березі, тому що хоче розвивати внутрішній туризм в Україні.
- Ось так Макдональдс сьогодні відповів на всі жарти про лівий берег Києва.
- Кажуть, на лівому березі Києва вдвічі подорожчала плата за нерухомість після останніх новин.
- Працівники доставки: мінус ноги.
- Якщо ти не йдеш у МакДональдс, то МакДональдс прийде до тебе.
- Завтра відкриється МакДональдс. Влаштовуюсь на роботу в Glovo, стану мільйонером.
- Макдональдс треба було заколабитися з ДСНС, щоб у людей буквально розривалося серце від сповіщення про відкриття.
Зазначимо, що поки ресторани McDonald’s працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.
Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на Заході країни.