Вересень, 19 в 22:06

У понеділок, 19 вересня, жителів столиці потішила довгоочікувана новина про відкриття ресторанів мережі McDonald’s.

Українці вже відреагували на те, що перші три заклади, які відновлять роботу у Києві 20 вересня, розташовані на Лівому березі.

Факти ICTV зібрали добірку найкращих мемів та жартів, присвячених відкриттю McDonald’s.

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Макдональдс: *відкривається*

Рантьє з квартирами на Лівобережці: pic.twitter.com/KJD0ACTAoB — Шляхтич Речі Посполитої (@shliakhta) September 19, 2022

Автор: Ілля Науменко pic.twitter.com/iMJaPU8tCE — ✙ Перша приватна мемарня (@2pryvatmemarnya) September 19, 2022

Лівобережці з завтрашнього дня pic.twitter.com/q1y2CCamQB — Старий Пес (@Stary1Pes) September 19, 2022

Курьєри Глово після відкриття МакДональдс ???? pic.twitter.com/wzCQ0qq5zs — A.D. (@ua_sky_line) September 19, 2022

усі раніше: лівий берег – це не Київ.

Макдональдс: анонсує відкриття трьох закладів на лівому березі Києва

усі тепер: ???? — пінгвін розкрутний (@hokage_penguin) September 19, 2022

Ще кілька коментарів про відкриття McDonald’s:

В Україні, на відміну від Росії, відкривають МакДональдс, тому що у нас навіть картопля може бути фрі.

Макдональдс просто заохочує киян подорожувати. Наприклад, на лівий берег.

Макдональдс відкриває ресторани на лівому березі, тому що хоче розвивати внутрішній туризм в Україні.

Ось так Макдональдс сьогодні відповів на всі жарти про лівий берег Києва.

Кажуть, на лівому березі Києва вдвічі подорожчала плата за нерухомість після останніх новин.

Працівники доставки: мінус ноги.

Якщо ти не йдеш у МакДональдс, то МакДональдс прийде до тебе.

Завтра відкриється МакДональдс. Влаштовуюсь на роботу в Glovo, стану мільйонером.

Макдональдс треба було заколабитися з ДСНС, щоб у людей буквально розривалося серце від сповіщення про відкриття.

Зазначимо, що поки ресторани McDonald’s працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.

Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на Заході країни.