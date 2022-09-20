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Факты / Україна / Общество

Приложение Glovo легло в первый день открытия: как заказать еду из McDonald’s

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Приложение Glovo легло в первый день открытия: как заказать еду из McDonald’s
Фото: Факты ICTV

В Киеве 20 сентября возобновила сеть быстрого питания McDonald’s. В ближайшее время рестораны откроются в других городах.

Факты ICTV подготовили материал о том, где и как можно заказать еду из McDonald’s.

Где заработал McDonald’s

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Первые рестораны сети в Киеве пока будут работать в режиме доставки. Они находятся на левом берегу столицы по следующим адресам:

  • ул. Гагарина, 2-А;
  • ул. Бажана, 3-Б;
  • ул. Гришко, 7.

Сеть планирует открыть рестораны для посетителей в начале октября. Тогда можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами.

McDonald’s работают с 9:00 до 21:00, но будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники могли перейти к ближайшему укрытию.

Как заказать еду с McDonald’s

Заказать еду из ресторана можно через приложение службы доставки Glovo. Услугой могут воспользоваться жители Харьковского массива, Позняков, Осокорков, Дарницы и частично массивов Русановка, Березняки, Соцгород и Лиски.

Для заказа еды через веб-сайт или приложение необходимо:

  • пройти процедуру регистрации (все, что вам нужно сделать, это ввести свое имя и электронный адрес и ввести пароль или воспользоваться профилем Facebook);
  • указать адрес доставки;
  • перейти к разделу Рестораны и найти там McDonald’s;
  • выбрать, что вы хотите заказать;
  • добавить информацию о заказе (время доставки, способ оплаты, номер телефона);
  • подтвердить заказ.

Отметим, что рестораны открылись к 9:00, но уже через 20 минут работы у Glovo закончились курьеры из-за большого количества заказов. Кроме того, из приложения на время исчез раздел Рестораны.

По состоянию на 10:29 в приложении Glovo появилась возможность заказывать еду, однако в списке ресторанов нет McDonald’s. Поэтому сейчас сделать заказ невозможно.

Факты ICTV уже направили компании Glovo запрос относительно того, когда возобновится нормальная работа приложения.

Напомним, что в сети появилось меню ресторанов McDonald’s по новым ценам. 

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