Вересень, 20 в 11:08

У Києві 20 вересня відновила роботу мережа швидкого харчування McDonald’s. Найближчим часом ресторани відкриються в інших містах.

Факти ICTV підготували матеріал про те, де та як можна замовити їжу з McDonald’s.

Де запрацював McDonald’s

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Перші ресторани мережі у Києві поки що працюватимуть у режимі доставки. Вони розташовані на лівому березі столиці за такими адресами:

вул. Гагаріна, 2-А;

вул. Бажана, 3-Б;

вул. Гришка, 7.

Мережа планує відкрити ресторани для відвідувачів на початку жовтня. Тоді можна буде скористатися послугою Макдрайв та експрес-вікнами.

McDonald’s працюють з 9:00 до 21:00, але закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники могли перейти до найближчого укриття.

Як замовити їжу з McDonald’s

Замовити їжу з ресторану можна через застосунок служби доставки Glovo. Послугою можуть скористатися жителі Харківського масиву, Позняків, Осокорків, Дарниці та частково масивів Русанівка, Березняки, Соцмісто та Ліски.

Для замовлення їжі через вебсайт або застосунок потрібно:

пройти процедуру реєстрації (все, що вам потрібно зробити, це ввести своє ім’я та електронну адресу та ввести пароль або скористатися профілем Facebook);

вказати адресу доставки;

перейти до розділу Ресторани і знайти там McDonald’s;

вибрати, що ви хочете замовити;

додати інформацію про замовлення (час доставки, спосіб оплати, номер телефону);

підтвердити замовлення.

Зазначимо, що ресторани відкрилися до 9:00, але вже через 20 хв. роботи у Glovo закінчились кур’єри через велику кількість замовлень. Крім того, з застосунку на деякий час зник розділ Ресторани.

Станом на 10:29 у додатку Glovo з’явилася можливість замовляти їжу, однак у переліку ресторанів немає McDonald’s. Тому зараз зробити замовлення неможливо.

Факти ICTV вже надіслали компанії Glovo запит, щодо того, коли відновиться нормальна робота застосунку.

Нагадаємо, що у мережі з’явилося меню ресторанів McDonald’s із новими цінами.