Добровольный военный учет женщин: Рада приняла законопроект за основу

Сентябрь, 21 в 16:18

Верховная Рада на заседании 21 сентября голосами 367 народных депутатов поддержала в первом чтении и за основу законопроект №6482 о добровольном военном учете женщин.

Ими предусмотрено внесение изменений в закон О воинской обязанности и военной службе, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

– Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных, – такой будет новая формулировка статьи относительно учета, уточнил нардеп.

Также, по его словам, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных.

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Железняк говорит, что ко второму чтению документ подготовят по сокращенной процедуре.

Ранее Алексей Резников заявил, что Минобороны отсрочило взятие женщин соответствующих профессий и специальностей на военный учет до 1 октября 2023 года.

По его словам, это необходимо, чтобы парламент доработал законопроект о внесении изменений в статью 1 закона О воинской обязанности и военной службе.