Добровільний військовий облік жінок: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Вересень, 21 в 16:18

Верховна Рада на засіданні 21 вересня голосами 367 народних депутатів підтримала у першому читанні і за основу законопроєкт №6482 щодо добровільного військового обліку жінок.

Ним передбачено внесення змін до закону Про військовий обов’язок і військову службу, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

– Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних, – таким буде нове формулювання статті щодо обліку, уточнив нардеп.

Також, за його словами, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

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Железняк каже, що до другого читання документ підготують за скороченою процедурою.

Раніше Олексій Резніков заявив, що Міноборони відтермінувало взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік до 1 жовтня 2023 року.

За його словами, це необхідно, щоб парламент доопрацював законопроєкт про внесення змін до статті 1 закону Про військовий обов’язок та військову службу.