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Факты / Україна / Общество

Жители Белой Церкви 23 сентября могут слышать взрывы – причина

Валентина Чорна, редактор ленты
вибух
Фото: Depositphotos

В пятницу, 22 сентября, на территории Белоцерковского района Киевской области могут быть слышны взрывы.

Об этом предупредили в Киевской областной военной администрации.

Отмечается, в течение 23 сентября на ОДО Рокитнянский спецкарьер будут проводиться технологические работы, которые могут сопровождаться звуками взрывов.

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— Просим сохранять спокойствие и следить за ходом событий только из официальных источников! – призвали в Киевской ОВА.

Ранее о возможных взрывах предупреждали жителей Вышгородского района.

На территории района сегодня проводятся учения для саперов. В рамках планируемых мероприятий – отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.

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