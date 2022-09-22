Жители Белой Церкви 23 сентября могут слышать взрывы – причина
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В пятницу, 22 сентября, на территории Белоцерковского района Киевской области могут быть слышны взрывы.
Об этом предупредили в Киевской областной военной администрации.
Отмечается, в течение 23 сентября на ОДО Рокитнянский спецкарьер будут проводиться технологические работы, которые могут сопровождаться звуками взрывов.
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— Просим сохранять спокойствие и следить за ходом событий только из официальных источников! – призвали в Киевской ОВА.
Ранее о возможных взрывах предупреждали жителей Вышгородского района.
На территории района сегодня проводятся учения для саперов. В рамках планируемых мероприятий – отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.