Жителі Білої Церкви 23 вересня можуть чути вибухи – причина

Вересень, 22 в 17:47

У п’ятницю, 22 вересня, на території Білоцерківського району Київської області може бути чутно вибухи.

Про це попередили у Київській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, впродовж 23 вересня на ТДВ Рокитнянський спецкар’єр будуть проводитися технологічні роботи, які можуть супроводжуватися звуками вибухів.

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– Просимо зберігати спокій та слідкувати за перебігом подій лише з офіційних джерел! – закликали в Київській ОВА.

Раніше про можливі вибухи попереджали жителів Вишгородського району.

На території району сьогодні проводяться навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.