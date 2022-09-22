Жителі Білої Церкви 23 вересня можуть чути вибухи – причина
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У п’ятницю, 22 вересня, на території Білоцерківського району Київської області може бути чутно вибухи.
Про це попередили у Київській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, впродовж 23 вересня на ТДВ Рокитнянський спецкар’єр будуть проводитися технологічні роботи, які можуть супроводжуватися звуками вибухів.
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– Просимо зберігати спокій та слідкувати за перебігом подій лише з офіційних джерел! – закликали в Київській ОВА.
Раніше про можливі вибухи попереджали жителів Вишгородського району.
На території району сьогодні проводяться навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.