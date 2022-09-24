Фото руки облетело весь мир: Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему защитнику

Сентябрь, 24 в 17:51

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему воину Сергею Сове, фото руки которого с сине-желтым браслетом облетело весь мир.

Об этом говорится в соответствующем указе №666/2022, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Тело украинского бойца было обнаружено в одном из массовых захоронений после деоккупации части территории в Харьковской области.

Сейчас смотрят

— За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена Золотая Звезда Сове Сергею Александровичу — старшему солдату (посмертно), — отмечается в указе.

Рука с сине-желтым браслетом из захоронения в Изюме – это фрагмент тела военного из Никополя, бойца 93-й бригады Холодный Яр Сергея Совы. Его узнала жена Оксана Сова по татуировке на теле. У мужчины осталось двое детей.