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Факти / Україна / Суспільство

Фото руки облетіло весь світ: Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому захиснику

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України загиблому воїну Сергію Сові, фото руки якого з синьо-жовтим браслетом облетіло весь світ.

Про це йдеться у відповідному указі №666/2022, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

Тіло українського бійця виявили в одному з масових захоронень після деокупації частини території у Харківській області.

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– За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: надати звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Сові Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно), – зазначається в указі.

Рука з синьо-жовтим браслетом з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя, бійця 93 бригади Холодний Яр Сергія Сови. Його впізнала дружина Оксана Сова за татуюванням на тілі. У чоловіка залишилося двоє дітей.

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