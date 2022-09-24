Фото руки облетіло весь світ: Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому захиснику

Вересень, 24 в 17:51

Президент Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України загиблому воїну Сергію Сові, фото руки якого з синьо-жовтим браслетом облетіло весь світ.

Про це йдеться у відповідному указі №666/2022, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

Тіло українського бійця виявили в одному з масових захоронень після деокупації частини території у Харківській області.

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– За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: надати звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Сові Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно), – зазначається в указі.

Рука з синьо-жовтим браслетом з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя, бійця 93 бригади Холодний Яр Сергія Сови. Його впізнала дружина Оксана Сова за татуюванням на тілі. У чоловіка залишилося двоє дітей.