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Факти / Україна / Суспільство

У КМДА розповіли, яка буде температура в класах шкіл Києва

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
школа, зима
Фото: Depositphotos

У Києві 99% дитячих садків та шкіл готові до зимового сезону.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

За його словами, найкраще підготувалися до опалювального сезону заклади освіти у районах: Оболонському, Святошинському, Солом’янському, Дніпровському, Голосіївському та Шевченківському. Вони готові на 100%.

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Водночас на 1% відстає Дарницький район, а ще на кілька відсотків — Подільський і Печерський.

– Аутсайдер цього разу Деснянський — 93%. З ним зараз працюємо і до початку опалювального підтягнемо, – розповів Мондриївський.

Заступник голови КМДА також пояснив, що температура в класних кімнатах очікується в межах 17-20 °C, в спортивних залах 15-17 °C.

Він наголосив, що зима буде складною, і в разі відключень треба бути готовими до дистанційного навчання.

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Нагадаємо, що нещодавно мер столиці Віталій Кличко попросив уряд Німеччини надати Києву генератори та мобільні пункти обігріву.

За їх допомогою можна забезпечити теплом лікарні, дитсадки, школи, а також пункти обігріву, які розгорне місто.

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