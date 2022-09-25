Вересень, 25 в 18:27

У Києві 99% дитячих садків та шкіл готові до зимового сезону.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

За його словами, найкраще підготувалися до опалювального сезону заклади освіти у районах: Оболонському, Святошинському, Солом’янському, Дніпровському, Голосіївському та Шевченківському. Вони готові на 100%.

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Водночас на 1% відстає Дарницький район, а ще на кілька відсотків — Подільський і Печерський.

– Аутсайдер цього разу Деснянський — 93%. З ним зараз працюємо і до початку опалювального підтягнемо, – розповів Мондриївський.

Заступник голови КМДА також пояснив, що температура в класних кімнатах очікується в межах 17-20 °C, в спортивних залах 15-17 °C.

Він наголосив, що зима буде складною, і в разі відключень треба бути готовими до дистанційного навчання.

Нагадаємо, що нещодавно мер столиці Віталій Кличко попросив уряд Німеччини надати Києву генератори та мобільні пункти обігріву.

За їх допомогою можна забезпечити теплом лікарні, дитсадки, школи, а також пункти обігріву, які розгорне місто.