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Факты / Україна / Общество

В Нафтогазе рассказали, как украинцам выгоднее потреблять газ

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Нафтогазе рассказали, как украинцам выгоднее потреблять газ
Фото: Pixabay

В компании Нафтогаз Украины рассказали, как украинцам выгоднее потреблять газ – со счетчиком или без.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в Facebook.

Отмечается, что в основном украинцы рассчитываются за потребленный газ по счетчику. Однако есть и такие потребители, которые не установили счетчики и платят за потребленный газ в соответствии с количеством зарегистрированных лиц.

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Среднее потребление одного домохозяйства в теплый период года составляет: для приготовления еды — 10,7 куб. м или 85,17 грн; для подогрева воды и приготовления еды – 22,2 куб. м или 176,7 грн; другая комбинация приборов – 14,2 куб. м или 113 грн.

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Потребление газа в отопительный сезон: для приготовления еды – 15,4 куб. м или 122,50 грн; для подогрева воды, отопления и приготовления еды – 223 куб. м или 1775 грн; другая комбинация приборов – 133,5 куб. м или 1061 грн.

Украинцы убеждены, что рассчитываться по средней норме дешевле, а на самом деле установить счетчик выгодно, потому что это позволяет платить только за реально потребленный газ, поэтому можно регулировать поступление тепла и экономить.

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