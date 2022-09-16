Сентябрь, 16 в 11:58

У граждан, получивших платежки за потребленный газ с некорректными показателями, есть несколько вариантов дальнейших действий.

Соответствующие разъяснения обнародовала Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины.

Так, клиенты компании начали жаловаться на платежки с нулями или неправильными данными о потребленных за месяц объемах газа. В Нафтогазе уточнили, что за учет газа, фиксацию показаний счетчиков отвечают операторы газораспределительных сетей (облгазы).

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– К сожалению, такое случается уже несколько месяцев подряд (получение неверных платежек, – Ред.). Операторы ГРС (облгазы) просто игнорируют своевременно переданные показания счетчиков, — говорится в сообщении.

В компании объяснили, что у украинцев в такой ситуации есть два варианта действий:

1. Можно написать официальное обращение к облгазу, в котором требовать разъяснений, почему данные счетчика были зафиксированы неправильно, а также относительно суммы платежа в счете.

2. Также можно обратиться к НКРЭКУ (Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) с жалобой на нарушения со стороны облгаза и требованием провести его проверку (на соблюдение лицензионных условий).

В Нафтогазе также советуют клиентам фиксировать показания счетчика на фото или видео, делать скриншоты в чатботе или в личном кабинете.

В компании рекомендуют платить за газ по факту начисления, а если в платежке “ноль” – то можно произвести переплату.

Как известно, с 1 мая 2022 года миллионы домохозяйств в Украине были автоматически переведены на обслуживание НАК Нафтогаз Украины как поставщика последней надежды. Это произошло из-за того, что местные газовые компании не могли выполнять свои функции.

Не все потребители узнали своевременно о переводе, поэтому заплатили за газ предыдущему поставщику.

По состоянию на сентябрь около 98% бытовых потребителей являются клиентами Нафтогаза и получают “голубое топливо” по фиксированному тарифу 7,96 грн за кубометр.

Еще ряд поставщиков предлагают тариф от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Источник: ГК Нафтогаз Украины