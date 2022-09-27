Вересень, 27 в 12:52

У компанії Нафтогаз України розповіли, як українцям вигідніше споживати газ – з лічильником чи без.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу у Facebook.

Зазначається, що здебільшого українці розраховуються за спожитий газ за лічильником. Проте є й такі споживачі, які не встановили лічильники та сплачують за спожитий газ відповідно до кількості зареєстрованих осіб.

Зараз дивляться

Середнє споживання одного домогосподарства у теплий період року на місяць становить: для приготування їжі — 10,7 куб. м, або 85,17 грн; для підігріву води та приготування їжі — 22,2 куб. м, або 176,7 грн; інша комбінація приладів — 14,2 куб. м, або 113 грн.

Споживання газу в опалювальний сезон: для приготування їжі — 15,4 куб. м, або 122,50 грн; для підігріву води, опалення та приготування їжі — 223 куб. м, або 1775 грн; інша комбінація приладів — 133,5 куб. м, або 1061 грн.

Українці переконані, що розраховуватися за середньою нормою дешевше, а насправді встановити лічильник вигідно, бо це дає змогу платити лише за реально спожитий газ, а тому можна регулювати надходження тепла і заощаджувати.