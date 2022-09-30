Сентябрь, 30 в 20:27

Вооруженные силы Украины освободили поселок городского типа Дробышево возле Лимана (Донецкая область).

Об этом заявил военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он обнародовал видео с защитниками, которые держат флаг Украины возле одного из разрушенных домов.

— 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ освободила поселок Дробышево возле Лимана, — сообщил он.

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Следует отметить, что пока не было официального подтверждения этой информации от Министерства обороны Украины или Генерального штаба ВСУ.