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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ звільнили селище Дробишеве біля Лимана

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
ЗСУ звільнили селище Дробишеве біля Лимана
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України звільнили селище міського типу Дробишеве біля Лимана (Донецька область).

Про це заявив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Він оприлюднив відео з захисниками, які тримають прапор України біля одного зі зруйнованих будинків.

– 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ звільнила селище Дробишеве біля Лимана, – повідомив він.

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Варто зазначити, що поки не було офіційного підтвердження цієї інформації від Міністерства оборони України або Генерального штабу ЗСУ.

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