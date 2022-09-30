Вересень, 30 в 20:27

Збройні сили України звільнили селище міського типу Дробишеве біля Лимана (Донецька область).

Про це заявив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Він оприлюднив відео з захисниками, які тримають прапор України біля одного зі зруйнованих будинків.

– 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ звільнила селище Дробишеве біля Лимана, – повідомив він.

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Варто зазначити, що поки не було офіційного підтвердження цієї інформації від Міністерства оборони України або Генерального штабу ЗСУ.