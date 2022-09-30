Операция по окружению россиян в районе Лимана на этапе завершения – ВСУ

Сентябрь, 30 в 16:09

На Лиманском направлении продолжается операция по окружению группировки войск РФ, поэтому детали об освобожденных ВСУ населенных пунктах еще нельзя раскрывать, заявил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый.

– Трудно комментировать, поскольку операция еще продолжается. Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу, – подчеркнул он.

В то же время, по его словам, операция по оцеплению врага в районе Лимана — на этапе завершения.

Череватый объяснил, что здесь позиции оккупантов укреплены гораздо лучше, чем на Харьковщине, поэтому операция займет больше времени, но наш Генштаб переиграл их тактически.

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Об освобождении Лимана можно будет говорить только после стабилизационных мер и когда не будут происходить контратаки врага, подытожил военный.

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