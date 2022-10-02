Октябрь, 02 в 6:54

Вооруженные силы Украины нанесли очередное крупное оперативное поражение российской армии и 1 октября освободили Лиман Донецкой области.

В российском минобороны заявили о выводе своих подразделений из Лимана на “более выгодные позиции, чтобы избежать угрозы окружения.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров призвал Россию продолжать борьбу за так называемое освобождение четырех аннексированных территорий Украины всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности.

Аналитики ISW отмечают, что разглагольствования Кадырова похожи на такие же разглагольствования российских блоггеров, которые призывают Кремль продолжать войну на Украине.

Поражение войск РФ под Лиманом также указывает на то, что президент России Владимир Путин отдает приоритет удержания оккупированных территорий на юге Украины (Херсонской и Запорожской областей) нежели обороне Луганской области.

— Украинские и российские источники постоянно указывают на то, что российские войска продолжали укреплять российские позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал Харьковско-Изюмского фронта и даже на то, что российские позиции вокруг Лимана рухнули, — отмечают эксперты.

По их мнению, решение не укреплять уязвимые линии фронта вблизи Купянска или Лимана почти наверняка были решениями Путина, а не военного командования РФ.