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Факти / Україна / Суспільство

Путін замість оборони Луганської області надає пріоритет зміцненню фронту на півдні – ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Путін замість оборони Луганської області надає пріоритет зміцненню фронту на півдні – ISW

Збройні сили України завдали чергової великої оперативної поразки російської армії та 1 жовтня звільнили Лиман Донецької області.

У російському міноборони заявили про виведення своїх підрозділів із Лимана на “вигідніші позиції, щоб уникнути загрози оточення.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Лідер Чечні Рамзан Кадиров закликав Росію продовжувати боротьбу за так зване звільнення чотирьох анексованих територій України всіма доступними засобами, зокрема і ядерною зброєю малої потужності.

Аналітики ISW зазначають, що слова Кадирова схожі на такі ж розмови російських блогерів, які закликають Кремль продовжувати війну в Україні.

Поразка військ РФ під Лиманом також вказує на те, що президент Росії Володимир Путін віддає пріоритет утримання окупованих територій на півдні України (Херсонській та Запорізькій областях), ніж обороні Луганської області.

ISW

Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, попри нещодавній обвал Харківсько-Ізюмського фронту і навіть на те, що російські позиції навколо Лимана впали, зазначають експерти.

На їхню думку, рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту поблизу Куп’янська чи Лимана майже, напевно, були рішеннями Путіна, а не військового командування РФ.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 221 день.

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