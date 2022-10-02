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Факты / Україна / Общество

Украинские военные показали видео с флагом в селе Золотая Балка

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Украинские военные показали видео с флагом в селе Золотая Балка

Украинские военные опубликовали короткое видео, на котором воин ВСУ с национальным флагом в руках стоит в селе Золотая Балка Херсонской области.

Это видео публикуют в соцсетях.

На кадрах видно, как наш военный стоит посреди сельской дороги и к нему подходят двое местных мужчин, чтобы все вместе сделали кадр.

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Видео распространяется с подписью об освобождении от оккупантов Золотой Балки, однако эта информация требует официального подтверждения.

По данным портала Deepstate, село Золотая Балка, которое находится на севере Херсонской области на берегу Днепра, сейчас контролируют российские войска.

Google Maps

Deepstate

Напомним, что Вооруженные силы Украины освободили поселок Ямполь (Донецкая область). Кроме того, ВСУ освободили поселок Дробышево возле Лимана.

Фото: скриншот с видео

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