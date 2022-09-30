Украинские военные зашли в поселок Ямполь Донецкой области
Вооруженные силы Украины, похоже, освободили поселок Ямполь (Донецкая область), расположенный недалеко от города Лиман.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале Оперативный ВСУ. Ранее его рекомендовал для просмотра главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
– Ну что, котики, Ямполь наш! – говорит украинский военный в короткой видеозаписи.
Видео было записано у здания Ямпольского учебно-воспитательного комплекса.
Ямполь – это поселок городского типа в Донецкой области, расположенный примерно в 17 км от Лимана. Российские войска захватили поселок в конце апреля.
На карте Deep State Ямполь уже обозначен как освобожденный, как и другие населенные пункты вокруг Лимана, за который в течение последних недель идут ожесточенные бои.
Следует отметить, что ни в Генеральном штабе ВСУ, ни в Министерстве обороны пока официально не подтверждали освобождение Ямполя.
По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), украинские защитники, вероятно, почти завершили окружение российских подразделений в Лимане Донецкой области. По оценкам аналитиков, ВСУ прорвали оборону оккупантов в районе поселка Ставки, что в 10 км севернее Лимана, а также перерезали дорогу Торское – Дробышево. Это был последний путь снабжения и выезда для захватчиков в том районе.
Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович информировал, что вокруг Лимана назревает оперативное окружение войск РФ.
А военный эксперт Олег Жданов объяснял, что в случае освобождения Лимана ВСУ получат возможность выдвижения на Кременную и Сватово, а оттуда – на Северодонецк.
Источник: Оперативный ВСУ