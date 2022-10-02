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Факти / Україна / Суспільство

Українські військові показали відео із прапором у селі Золота Балка

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Українські військові показали відео із прапором у селі Золота Балка

Українські військові опублікували коротке відео, на якому воїн ЗСУ з національним прапором в руках стоїть у селі Золота Балка на Херсонщині.

Це відео публікують у соцмережах.

На кадрах видно, як наш військовий стоїть посеред сільської дороги і до нього підходять двоє місцевих чоловіків, щоб разом зробити кадр.

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Відео розповсюджують із підписом про звільнення від окупантів Золотої Балки, проте наразі ця інформація потребує офіційного підтвердження.

За даними порталу Deepstate, село Золота Балка, що на півночі Херсонської області на березі Дніпра, зараз контролюють російські війська.

Google Maps

Deepstate

Нагадаємо, що Збройні сили України звільнили селище Ямпіль (Донецька область). Також ЗСУ звільнили селище Дробишеве біля Лиману (Донецька область).

Фото: скриншот із відео

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