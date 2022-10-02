Жовтень, 02 в 13:54

Українські військові опублікували коротке відео, на якому воїн ЗСУ з національним прапором в руках стоїть у селі Золота Балка на Херсонщині.

Це відео публікують у соцмережах.

На кадрах видно, як наш військовий стоїть посеред сільської дороги і до нього підходять двоє місцевих чоловіків, щоб разом зробити кадр.

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Відео розповсюджують із підписом про звільнення від окупантів Золотої Балки, проте наразі ця інформація потребує офіційного підтвердження.

За даними порталу Deepstate, село Золота Балка, що на півночі Херсонської області на березі Дніпра, зараз контролюють російські війська.

Нагадаємо, що Збройні сили України звільнили селище Ямпіль (Донецька область). Також ЗСУ звільнили селище Дробишеве біля Лиману (Донецька область).

Фото: скриншот із відео