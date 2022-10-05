Могут долететь до любого города Украины: чем опасны дроны-камикадзе и как защититься

Октябрь, 05 в 13:23

Сегодня дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства долетели до Белой Церкви. Это первая атака на Киевскую область именно такими средствами поражения.

Чего ждать от новых видов вооружения, применяемых российской армией, куда еще могут полететь Shahed-136 и как Украине защититься от ударов с дронов-камикадзе? В эфире телеканала ICTV на эти вопросы ответил военный аналитик и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

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– Надо говорить о том, что они являются оружием предыдущего поколения, но не становятся менее опасными. Нужно осознать, что есть активная и пассивная защита. Активная – это противодействие средств противовоздушной обороны, но ни одно ПВО не может гарантировать 100% уничтожение всех целей. Пассивная – это наша с вами ответственность, то есть мы должны находиться в укрытиях, чтобы уменьшить количество жертв. Почему дроны применяются сейчас и на этих направлениях – ответ очевиден. Они используются против стационарных объектов критической инфраструктуры.

Грабский отметил, что Shahed-136 могут долететь до любого города Украины, в частности, до Львова. Атаки с дронов-камикадзе могут нанести значительный ущерб и ударить по критическим объектам инфраструктуры. Однако ВСУ уже имеют определенный план действий, как уничтожать беспилотники иранского производства.