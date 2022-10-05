Октябрь, 05 в 11:31

25 сентября вблизи Купянска расстреляли колонну гражданских автомобилей. 1 октября в СБУ Харьковской области сообщили – погибли 24 мирных жителя, среди них 13 детей и одна беременная. Сейчас известно, что семи людям удалось спастись. Трое из них рассказали Фактам ICTV, что произошло в тот ужасный день.

– 25 числа решили выехать через Россию в Днепр к брату. Вышло так, что нашу колонну на выезде за Куриловку, обстреляли. Все как-то неожиданно, если честно, даже и не поняли… взрыв, обстрелы. Начали выскакивать из машины люди, пищать, кричать, а они уничтожали колонну, просто на уничтожение, – рассказывает жительница Купянска-Узлового Людмила Потапова.

Людмила пыталась эвакуироваться вместе с пожилыми мамой и папой. 69-летний Борис Владимирович был убит.

– Тогда дороги еще как таковой не было, и рассказывали, что стреляют и проезда нет. Нам сказали, что можно выехать через Сватово, Старобельск на Днепр через два дня. Мы так и сделали. Было пять легковых автомобилей и одна Газель. Были пожилые люди, дети, беременная одна была – мирные люди, которые хотели покинуть пределы Купянска, чтобы остаться в живых. Был выстрел, первая машина взорвалась, а затем начался обстрел. Свист пуль резко. Я, если честно, сначала подумала, что стучит щебень, а когда поняла, что идет взрыв, и крики, люди сзади кричат, то выскакиваешь из машины, просто не поднимая головы, лежишь! На Газели было написано “Дети!”. Те, кто стрелял, мне кажется, видели, что ехала колонна мирных людей, потому что через стекла все равно видно, что сидят женщины и пожилые люди! Водитель кричал: “Выпрыгивайте!” Падали на землю, лежали! Водитель: “Не поднимай голову!” Пули свистели над головой! Мама начала кричать: “Люда, Люда, ты где?” Я говорю: “Я здесь!” А водитель говорит: “Не кричи, потому что они слышат, что перекрикиваемся и дальше обстреливают!” А папе попало в голову… Папа был на переднем сидении, пыталась ему подать руку, чтобы вытащить из машины, но не успела, когда подала руку, автоматная очередь прошлась по машине, и папе попало в голову. Мы когда перелезли через рельсы и в кювете лезли на четвереньках через посадку, я маме говорю: “Там в Газели как будто плачет младенец, это было слышно, что ребенок плакал!” – рассказала женщина.

Ехали через временно оккупированное Сватово Луганской области, потому что волонтер по имени Дмитрий рекомендовал этот путь как единственный безопасный, объясняет женщина. С каждого мужчина взял по 6 тыс. грн. Сам в тот день с колонной не поехал. Что касается того, кто именно обстрелял колонну, женщина не видела, но утверждает, что в те дни территорию контролировали российские войска:

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– Украина зашла на границы Купянска-Узлового 27 числа, мы выезжали 25. Мы сначала выезжали 24-го, нас перед Куриловкой развернули назад. А потом мужчина, Дима его, кажется, зовут, который собирал деньги с людей, сказал: “Все будет в порядке, приходите завтра утром, вы уедете”. Он сказал, что дорога чистая, можно ехать без проблем.

Мама Людмилы – Тамара Галишникова – в черном платке. Сразу плачет, когда вспоминает о смерти мужа.

– Он мне тогда кричал: “Вылезай из машины, а то сейчас взорвемся!” Я отвечаю: “Без тебя не пойду!” А он говорит: “Я ранен!” Я говорю: “Куда?” — “В ногу!” Я говорю: “Давай, открывай дверцу эту, я тебя вытащу”. А у него дверь заклинила. Он не мог вылезти. А потом дочь сказала, что его ранили еще и в голову, – вспоминает пенсионерка о том страшном дне.

Когда доползли до посадки, посчитались: выжило восемь человек, двое раненых. В Ковшаровку шли пешком, один из раненых умер по дороге.

– Мы его начали поднимать, он уже не мог ногами идти, упал, рука его одна, пальцы избиты, одна совсем нерабочая была, мы его перевязывали, передавливали, чтобы кровью не истек, но… простите! – рассказала Галишникова, как пытались спасти выживших.

На людей буквально устроили охоту, добавляет Людмила. Уверена, что цель убийц была — уничтожить всех.

– Добить, чтобы вообще никого в живых не было! Когда мы некоторое время прошли, полполя точно, то слышали, как сзади едет техника. Мы забрались в посадку, сидели согнутыми, лежали на земле, чтобы она проехала, и только тогда вылезли. Мы понимали, что они нас искали! – вспоминает Людмила Потапова.

Николай Бондаренко был за рулем автомобиля, в котором ехала Людмила с мамой и папой. Он тоже ранен, а его сын погиб.

– Я поехал товарища вывезти с семьей, потому что сын собрался ехать: “Я пообещал человеку, я увезу и все!” Я его не отпускал, но он решил ехать. И я забрал товарища и поехал вслед за сыном. Когда колонна вышла на насыпь, по ней начался шквальный обстрел. Стреляли через машины из гранатометов, чтобы в посадку не бежали, а с этой стороны добивали из автоматов. Впереди машина сына сгорела на моих глазах с 6-летним ребенком, бабушкой и папой этого ребенка. Стреляли, пока слышны были крики! – говорит Николай.

Почему ехали именно в сторону временно оккупированного Сватового, объясняет:

– У нас поселок расположен так, что с одной стороны река, и нет ни одного моста. Отсюда — болото, и только один выезд, можно сказать, куда можно было выскочить. (журн.) – “А перевозчик Дмитрий в колонне с вами был?” – Нет, на следующий день или в тот же мне сказали, что его нашли мертвым в центре поселка с простреленной головой…Я думаю, что родственники тех людей, которых он отправил на смерть, нашли его… Он был жителем Купянска-Узлового. Я думаю, он мог быть связан с той стороной. Потому что он этим руководил, и за ним, я думаю, обязательно кто-то стоял. Поймите, если вас поселить в закрытой комнате, и вы ничего не знаете, вы будете восприимчивы ко всем слухам, любой информации. А он людей, по слухам, уговаривал, что надо туда бежать. Я думаю, не зря его убили.

1 октября поздно вечером тела доставили в Харьковское областное бюро судебно-медицинских экспертиз, 2 октября началось вскрытие тел. Расследование продолжается по статье нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Собранные доказательства правоохранители передадут в Международный криминальный суд.