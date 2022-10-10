Октябрь, 10 в 19:48

В Киеве супермаркеты работают частично из-за перебоев с электроснабжением после массированного ракетного обстрела.

— Магазины Novus открыты и работают там, где у нас есть возможность обслуживать клиентов. К сожалению, перечень функционирующих маркетов меняется ежеминутно из-за нестабильности электроснабжения. На данный момент нет возможности предоставить точный перечень работающих магазинов, — сообщается на Facebook-странице сети Novus.

По данным Сильпо, сейчас работает 85% супермаркетов сети. Из-за обесточивания закрыты магазины во Львове и Харькове.

— Во время тревоги или отключения света будем закрывать супермаркеты. В то же время попробуем продолжать работу в тех магазинах, которые расположены в подвальных помещениях. Все магазины, в которых есть интернет, продолжают принимать оплаты картами. Однако ситуация со связью очень нестабильная, — говорится в сообщении сети.

В обычном режиме продолжают работу и супермаркеты Фора, закрывая только магазины без электроснабжения.

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Согласно сообщению Varus, магазины сети тоже продолжают работу там, где это возможно. Работает и доставка онлайн-заказов из супермаркета.

В то же время супермаркеты Ашан в Киеве в понедельник, 10 октября, закрыты. В сети отмечают, что в магазинах достаточный запас всех продуктов и товаров первой необходимости.